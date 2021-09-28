Ситуація на валютному ринку: долар дешевшає через зростання пропозиції

На міжбанківському ринку упродовж минулого тижня обмінний курс гривні до долара перебував під помірним тиском в сторону зміцнення. Це було обумовлене переважанням пропозиції іноземної валюти на сегменті спот з боку клієнтів банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, зростання пропозиції уможливило проведення НБУ інтервенцій з метою поповнення міжнародних резервів в обсязі 22,5 млн доларів за тиждень. За операціями фізичних осіб співвідношення попиту та пропозиції на іноземну валюту у вересні також залишається близьким до збалансованого. З початку вересня чиста купівля фізичними особами готівкової іноземної валюти становила 20 млн доларів, а її чистий продаж у безготівковій формі - 21 млн доларів, повідомив голова Ради НБУ.