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Ситуация ухудшилась. Из-за ночных обстрелов под Запорожьем без света остались еще более 20 тысяч жителей

Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за активных боевых действий возникли новые повреждения сетей в Запорожской области. В понедельник, 25 апреля, без электроснабжения находятся 43 218 абонентов в 122 населенных пунктах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Энергоатома.

"В частности, в результате ночных вражеских обстрелов на утро по Ореховским сетям количество обесточенных потребителей возросло до 20,5 тыс. Новые повреждения возникли и в Бильмацких сетях, в результате чего без энергоснабжения остались 5,8 тыс. местных семей", - говорится в сообщении.

А в целом без света остаются абоненты, присоединенные к следующим сетям:

  • Васильевские электросети - 5 101 абонент;
  • Гуляйпольские электросети - 11 828 абонентов;
  • Ореховские электросети - 20 485 абонентов;
  • Бильмацкие электросети - 5 804 абонента.

При этом, как отметили в пресс-службе предприятия, из-за активных боевых действий ремонтные работы проводить не имеет возможности.

Как сообщалось, вся Луганская область в понедельник, 25 апреля, осталась без света. Российские войска обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ.

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