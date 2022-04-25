Ситуация ухудшилась. Из-за ночных обстрелов под Запорожьем без света остались еще более 20 тысяч жителей

Из-за активных боевых действий возникли новые повреждения сетей в Запорожской области. В понедельник, 25 апреля, без электроснабжения находятся 43 218 абонентов в 122 населенных пунктах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Энергоатома.

"В частности, в результате ночных вражеских обстрелов на утро по Ореховским сетям количество обесточенных потребителей возросло до 20,5 тыс. Новые повреждения возникли и в Бильмацких сетях, в результате чего без энергоснабжения остались 5,8 тыс. местных семей", - говорится в сообщении.

А в целом без света остаются абоненты, присоединенные к следующим сетям:

Васильевские электросети - 5 101 абонент;

Гуляйпольские электросети - 11 828 абонентов;

Ореховские электросети - 20 485 абонентов;

Бильмацкие электросети - 5 804 абонента.

При этом, как отметили в пресс-службе предприятия, из-за активных боевых действий ремонтные работы проводить не имеет возможности.