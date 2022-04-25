Ситуація погіршилась. Через нічні обстріли під Запоріжжям без світла залишилося ще понад 20 тисяч жителів

Через активні бойові дії виникли нові пошкодження мереж у Запорізькій області. У понеділок, 25 квітня, без електропостачання знаходиться 43 218 абонентів у 122 населених пунктах регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Енергоатому.
"Зокрема, внаслідок нічних ворожих обстрілів на ранок по Оріхівських мережах кількість знеструмлених споживачів зросла до 20,5 тис. Нові пошкодження виникли і в Більмацьких мережах, внаслідок чого без енергопостачання залишилися 5,8 тис. місцевих родин", - йдеться в повідомленні.
А загалом без світла залишаються абоненти, приєднані до наступних мереж:
При цьому, як зазначили в прес-службі підприємства, через активні бойові дії, ремонтні роботи проводити не має можливості.
Як повідомлялось, вся Луганська область у понеділок, 25 квітня, залишилась без світла. Російські війська знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ.
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