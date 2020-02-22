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Ситуация на участках разведения войск остается стабильной, - штаб

Новости » Общество     22.02.2020 - 20:38
Ситуация на участках разведения войск остается стабильной, - штаб
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На участке разведения №1 соблюдается режим "тишины", стабильная обстановка наблюдается на участках разведения №2 и №3

Ситуация на участках разведения сил и средств на Донбассе 22 февраля остается стабильной. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В штабе сообщили, что на участке разведения №1 соблюдается режим "тишины". Перевозки населения между восстановленным мостом и контрольно-пропускным пунктом "Станица Луганская" осуществляет автобус и два электромобиля, которые перевезли более 4 тыс. пассажиров.

Также отмечается, что представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно с обеих сторон дороги проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста при необходимости оказывают людям медицинскую помощь.

Стабильная обстановка наблюдается на участках разведения №2 и №3. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима прекращения огня.

Напомним, на Донбассе в течение текущих суток, 22 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный.

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