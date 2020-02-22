На Донбассе ранения получил украинский военный

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение текущих суток, 22 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил девять мин;

неподалеку села Старогнатовка - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по украинским позициям, а именно:

неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил десять мин;

в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм враг выпустил две мины, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, ночью, 22 февраля, была осуществлена ​​неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское. Подразделения Объединенных сил огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения противник, понеся потери, отступил. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.

В штабе сообщают, что сегодня, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 21 февраля, незаконные вооруженные формирования РФ 13 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.