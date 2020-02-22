Ситуація на ділянках розведення військ залишається стабільною, - штаб

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На ділянці розведення №1 дотримується режим "тиші", стабільна обстановка спостерігається на ділянках розведення №2 і №3

Ситуація на ділянках розведення сил і засобів на Донбасі 22 лютого залишається стабільною. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У штабі повідомили, що на ділянці розведення №1 дотримується режим "тиші". Перевезення населення між відновленим мостом і контрольно-пропускним пунктом "Станиця Луганська" здійснює автобус і два електромобіля, які перевезли понад 4 тис. Пасажирів.

Також наголошується, що представники Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодня по обидва боки дороги проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста у разі необхідності надають людям медичну допомогу.

Стабільна обстановка спостерігається на ділянках розведення №2 і №3. Тривають заходи по дотриманню режиму припинення вогню.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби, 22 лютого, озброєні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, поранення отримав один український військовий.