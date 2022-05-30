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Ситуація дуже важка. Зеленський назвав ключові "мішені" окупантів на Донбасі

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Понеділок 30 травня 2022 23:34
Ситуація дуже важка. Зеленський назвав ключові "мішені" окупантів на Донбасі Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

На Донбасі ситуація залишається дуже напруженою. Російські військові намагаються точково зібрати переважаючі сили для більшого тиску на українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час відеозвернення.

"Там зараз зібрані максимум бойової потужності армії Росії. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка та інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями в цьому напрямку", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що українські військові роблять все можливе, щоб стримати російський наступ на Сєвєродонецьк Луганської області. За словами президента, окупантам доведеться заплатити високу ціну за захоплення міста.

Раніше Зеленський відреагував на блокаду Херсона. Він заявив, що людей намагаються взяти в заручники.

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