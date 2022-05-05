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Ситуація дуже важка. Ворог намагається прорватися через Белогоровку та Рубіжне, - Гайдай

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Луганськ, Четвер 05 травня 2022 15:30
Ситуація дуже важка. Ворог намагається прорватися через Белогоровку та Рубіжне, - Гайдай Фото: голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай (t.me\dom_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав ситуацію в Луганській області дуже важкою. Ворог не полишає спроб прорватися та зайняти великі міста регіону - Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Ситуація дуже важка. Ворог намагається зробити прорив в районі Белогоровки та Рубіжного. Ситуація може змінитись кожного дня, а то і години", - розповів він.

Гайдай в котрий раз попрохав всіх евакуюватись. Крім того, за словами очільника регіону вдалося організувати підвіз води у Лисичанськ та в Сєвєродонецьк.

"Ми сьогодні домовились, щоб отримати декілька величезних ємкостей для води. Будемо намагатись розвозити їх по Лисичанську, Сєвєродонецьку", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області російські окупанти зосередилися на взятті під повний контроль Рубіжного. Також вони готують наступ на Сєвєродонецьк.

Водночас ЗСУ почали атакувати на Харківському та Ізюмському напрямках.

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