UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуация в Сумской области: враг проводит воздушную разведку, есть угроза ракетных ударов

Фото: в Сумской области враг проводит воздушную разведку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области вражеские силы проводят воздушную разведку. Кроме того, существует угроза ракетных и авиационных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"С целью уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие вражеских войск в регионе, есть угроза ракетно-авиационных ударов. Также не исключается осуществление провокаций на украинско-российской границе для обвинения сил обороны Украины.

Напомним, британская разведка отметила, что ВСУ проводят успешные контратаки.

Кроме того, ранее мы сообщали, что враг проводит воздушную разведку в Одесской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныСумская область