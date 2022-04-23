Ситуация в Сумской области: враг проводит воздушную разведку, есть угроза ракетных ударов

В Сумской области вражеские силы проводят воздушную разведку. Кроме того, существует угроза ракетных и авиационных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"С целью уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на отсутствие вражеских войск в регионе, есть угроза ракетно-авиационных ударов. Также не исключается осуществление провокаций на украинско-российской границе для обвинения сил обороны Украины.
Напомним, британская разведка отметила, что ВСУ проводят успешные контратаки.
Кроме того, ранее мы сообщали, что враг проводит воздушную разведку в Одесской области.
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