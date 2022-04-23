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ВСУ проводят успешные контратаки, а Россия не контролирует небо, - разведка Британии

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Лондон, Суббота 23 апреля 2022 08:42
ВСУ проводят успешные контратаки, а Россия не контролирует небо, - разведка Британии Фото: украинские военные успешно контратакуют на востоке (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки, поэтому за последние 24 часа российские войска не добились существенного продвижения. За два месяца войны России так и не удалось установить контроль над воздушным пространством ни в одной из областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свежий отчет британской разведки.

Сообщается, что несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов, поскольку украинские контратаки продолжают препятствовать их усилиям.

"Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса", - говорится в отчете.

Кроме того, несмотря на заявление властей России о якобы взятии Мариуполя, в городе продолжаются ожесточенные бои, что еще больше замедляет российское наступление на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска наступают вдоль всей линии соприкосновения на Донецком направлении.

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