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Ситуация в Сумской области: враг проводит воздушную разведку, есть угроза ракетных ударов

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Сумская область, Суббота 23 апреля 2022 09:03
Ситуация в Сумской области: враг проводит воздушную разведку, есть угроза ракетных ударов Фото: в Сумской области враг проводит воздушную разведку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области вражеские силы проводят воздушную разведку. Кроме того, существует угроза ракетных и авиационных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"С целью уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие вражеских войск в регионе, есть угроза ракетно-авиационных ударов. Также не исключается осуществление провокаций на украинско-российской границе для обвинения сил обороны Украины.

Напомним, британская разведка отметила, что ВСУ проводят успешные контратаки.

Кроме того, ранее мы сообщали, что враг проводит воздушную разведку в Одесской области.

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