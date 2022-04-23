Ситуація у Сумській області: ворог проводить повітряну розвідку, є загроза ракетних ударів

У Сумській області ворожі сили проводять повітряну розвідку. Крім того, існує загроза ракетних та авіаційних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького .

Зазначається, що, не дивлячись на відсутність ворожих військ у регіоні, є загроза ракетно-авіаційних ударів. Також не виключається здійснення провокацій на українсько-російському кордоні для звинувачення сил оборони України.

"З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району населеного пункту Глушково", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, британська розвідка зазначила, що ЗСУ проводять успішні контратаки.

Крім того, раніше ми повідомляли, що ворог проводить повітряну розвідку в Одеській області.

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