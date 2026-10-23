Ситуація з Starlink в Україні підкреслює ризики залежності від технологій США, - Карні

Прем'єр-міністр Канади прокоментував повідомлення про те, що компанія SpaceX обмежила швидкість військової версії Starlink, що ускладнило для України боротьбу проти російської агресії.

"Чи ми стурбовані? Так, ми стурбовані", - наголосив Карні під час візиту до Стамбула, додавши, що подібні рішення приймаються проти країни, яка бореться за виживання.

За словами канадського прем'єра, цей інцидент демонструє необхідність диверсифікації торговельних та технологічних відносин.

Канадський уряд прагне уникнути ситуації, коли суверенітет держави залежить від рішення одного постачальника чи іншої держави.

Київ використовує спеціальну версію системи Starlink для підтримки протиповітряної оборони та наведення артилерії на тлі постійних російських ракетних і дронових ударів.

Тим часом група демократів Палати представників США закликала Білий дім провести розслідування через перебої в роботі зв'язку від SpaceX.

Водночас Європейський Союз планує звернутися до Канади та Великої Британії щодо збільшення підтримки України для покриття фінансового дефіциту.

Раніше стало відомо, що американський мільярдер Ілон Маск наказав обмежити роботу військової версії Starlink в Україні, після чого президент США Дональд Трамп нібито вимагав скасувати ці обмеження.

Канада на тлі цих подій наголошує на важливості самостійної допомоги Україні.

Зокрема, Марк Карні підкреслив, що його уряд підтримує прямий діалог з українським керівництвом, включно з обговоренням ситуації навколо роботи систем Starlink.