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Ситуация со Starlink в Украине подчеркивает риски зависимости от технологий США, - Карни

17:35 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)

Манипуляции со спутниковой системой Starlink в войну в Украине создают серьезные риски и подчеркивают опасность зависимости от технологий США.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр Канады прокомментировал сообщение о том, что компания SpaceX ограничила скорость военной версии Starlink, что усложнило для Украины борьбу против российской агрессии.

"Мы обеспокоены? Да, мы обеспокоены", - подчеркнул Карни во время визита в Стамбул, добавив, что подобные решения принимаются против страны, борющейся за выживание.

По словам канадского премьера, данный инцидент демонстрирует необходимость диверсификации торговых и технологических отношений.

Канадское правительство стремится уйти от ситуации, когда суверенитет государства зависит от решения одного поставщика или другого государства.

Киев использует специальную версию Starlink для поддержки противовоздушной обороны и наведения артиллерии на фоне постоянных российских ракетных и дроновых ударов.

Тем временем группа демократов Палаты представителей США призвала Белый дом провести расследование из-за перебоев в работе связи от SpaceX.

В то же время Европейский Союз планирует обратиться в Канаду и Великобританию по поводу увеличения поддержки Украины для покрытия финансового дефицита.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск приказал ограничить работу военной версии Starlink в Украине, после чего президент США Дональд Трамп якобы потребовал отменить эти ограничения .

Канада на фоне этих событий отмечает важность самостоятельной помощи Украине.

В частности, Марк Карни подчеркнул, что его правительство поддерживает прямой диалог с украинским руководством, включая обсуждение ситуации вокруг работы систем Starlink.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп позвонил по телефону Маске, чтобы снять ограничения Starlink для Украины, о чем сообщало издание WSJ.

Тогда американский лидер потребовал от основателя SpaceX отменить ограничения на работу спутниковой связи для украинских военных.

Позже появилась информация о том, что Трамп заявил, что Маск снял ограничение Starlink для ВСУ, но о своем звонке умолчал.

Однако, несмотря на такие заявления, технические ограничения в работе систем связи на передовой до сих пор полностью не исчезли.

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