Ситуація стає ще жорсткішою. РФ збільшує наступальні дії на фронті, - Зеленський

"Звичайно, сьогодні провів декілька оперативних нарад із нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що ситуація стає ще жорсткішою. Він подякував всім воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість.

"Ми стійко пройшли увесь цей час – від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії", - додав глава держави.

Зеленський додав, що українці мають бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок - особливо стійкими.