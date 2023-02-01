Ситуация ужесточается. РФ увеличивает наступательные действия на фронте, - Зеленский

"Конечно, сегодня провел несколько оперативных совещаний с нашими военными. Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте - на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ситуация ужесточается. Он поблагодарил всех готовых к этому воинов, которые демонстрируют нужную Украине устойчивость.

"Мы стойко прошли все это время – с февраля до февраля. Враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России", - добавил глава государства.

Зеленский добавил, что украинцы должны быть в таких условиях особенно объединены, особенно сосредоточены на государственных интересах и как следствие - особенно устойчивы.