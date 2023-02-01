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Ситуация ужесточается. РФ увеличивает наступательные действия на фронте, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На фронте фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов, а на востоке Украины ситуация ужесточается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Конечно, сегодня провел несколько оперативных совещаний с нашими военными. Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте - на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ситуация ужесточается. Он поблагодарил всех готовых к этому воинов, которые демонстрируют нужную Украине устойчивость.

"Мы стойко прошли все это время – с февраля до февраля. Враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России", - добавил глава государства.

Зеленский добавил, что украинцы должны быть в таких условиях особенно объединены, особенно сосредоточены на государственных интересах и как следствие - особенно устойчивы.

Напомним, что россияне не прекращают попыток прорвать оборону украинских защитников на востоке, несмотря на большие потери.

Ранее стало известно, что украинские военные сегодня, 1 февраля, ударили по трем районам дислокации российских оккупантов.

Также мы писали, что украинские военные атаковали россиян с помощью дронов. В сети показали видео.

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