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Ситуация стабильно напряженная. В Приднестровье не замечено значительного перемещения войск

Фото: в Приднестровье не замечено значительного перемещения российских войск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Обстановка на юге Одесской области остается стабильно напряженным. На территории непризнанного Приднестровья (Молдова) не замечено значительного перемещения войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Обстановка на Бессарабском направлении стабильно напряженная, но контролируемая силами обороны", - говорится в сводке ОК "Юг".

Также отмечается, что в Приднестровье не зафиксировано значительного перемещения личного состава и техники.

Напомним, ранее стало известно о проведении российскими военными работ по восстановлению аэродрома в Тирасполе (Приднестровье).

Отметим, Россия не прекращает попыток дестабилизировать Приднестровье. Спецслужбы распространяют среди местных жителей фейки о минировании в крупных городах региона.

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