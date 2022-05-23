Ситуация стабильно напряженная. В Приднестровье не замечено значительного перемещения войск

Обстановка на юге Одесской области остается стабильно напряженным. На территории непризнанного Приднестровья (Молдова) не замечено значительного перемещения войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Обстановка на Бессарабском направлении стабильно напряженная, но контролируемая силами обороны", - говорится в сводке ОК "Юг".
Также отмечается, что в Приднестровье не зафиксировано значительного перемещения личного состава и техники.
Напомним, ранее стало известно о проведении российскими военными работ по восстановлению аэродрома в Тирасполе (Приднестровье).
Отметим, Россия не прекращает попыток дестабилизировать Приднестровье. Спецслужбы распространяют среди местных жителей фейки о минировании в крупных городах региона.
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