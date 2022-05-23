Ситуація стабільно напружена. У Придністров'ї не помічено значного переміщення військ

Обстановка на півдні Одеської області залишається стабільно напруженим. На території невизнаного Придністров'я (Молдова) не помічено значного переміщення військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
"Обстановка на Бессарабському напрямку стабільно напружена, але контрольована силами оборони", - йдеться у зведенні ОК "Південь".
Також наголошується, що в Придністров'ї не зафіксовано значного переміщення особового складу і техніки.
Нагадаємо, раніше стало відомо про проведення російськими військовими робіт з відновлення аеродрому в Тирасполі (Придністров'я).
Відзначимо, Росія не припиняє спроб дестабілізувати Придністров'я. Спецслужби поширюють серед місцевих жителів фейки про мінування у великих містах регіону.
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