Ситуація стабільна, але графіки не відміняють. В "Укренерго" пояснили необхідність відключення світла

За його словами, після кожної масованої ракетної атаки росіян потрібен певний час, щоб спочатку заживити більшість споживачів та відновити можливість доставляти їм електроенергію.

Потім до трьох днів необхідні графіки аварійних відключень, аби енергосистема працювала стабільно. Далі графіки аварійних відключень заміщуються плановими, які діють і зараз.

"Тобто ситуація на сьогодні стабілізована і сьогоднішні графіки відключень у нас пов'язані в основному з тим, що в Україні через масові пошкодження електростанцій є дефіцит генеруючих потужностей - по-простому - дефіцит виробництва електроенергії", - сказав Кудрицький.

Таким чином, наразі Україна не може згенерувати в енергосистему стільки електроенергії, скільки споживачі хотіли би спожити. Планові графіки відключення світла необхідні для того, щоб зберегти в енергосистемі баланс між фізичним споживанням і виробництвом електроенергії. Так, якщо баланс порушується, існує ризик колапсу енергосистеми.

"Цими графіками ми робимо так, щоб у українців було світло, це наш важливий інструмент в умовах дефіциту, щоб енергосистема могла стабільно працювати", - додав голова правління.

За його словами, наразі графіки запроваджуються в плановому режимі. "Укренерго" дає команду з вечора на наступний день для обленерго. У задачу компаній входить по заздалегідь сформованих списках споживачів здійснити відключення. Кудрицький додав, що відключення будуть планові, якщо всі розподільчі компанії будуть виконувати графіки відключень.

Окрім того, Кудрицкий зазначив, що завтра прогнозується дуже короткострокове (пів дня), але дуже різке похолодання. Компанії будуть відомі обсяги обмежень на цей період трохи пізніше. Потім очікується невелике потепління, яке, як правило, дає ефект певного зменшення споживання, а значить і систему збалансувати буде легше.

"Тому робимо важливу примітку, що за умови відсутності нових масованих ракетних атак очікуємо, що ситуація буде стабільною і відключення електроенергії споживачам будуть відбуватися в плановому режимі і будуть помірними і вкладатися в наш 4-х годинний стандарт", - додав він.