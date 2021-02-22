"Ситуація складна": Словаччина попросить країни ЄС поділитися надлишками COVID-вакцин
Словаччина має намір звернутися з проханням до країн - партерів по Європейському союзу передати надлишки вакцин від коронавірусу. Епідемічна ситуація в країні оцінюється як складна.
Про це розповів міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, повідомляє Europa Press.
"Я проінформую Рада ЄС про дуже погану ситуацію в Словаччині з пандемією. На цей час у нас найвищий рівень смертності у світі, і я попрошу і вивчу з моїми колегами можливості, щоб вони могли надати нам вакцини для Словаччини", - заявив він.
Згідно з останніми даними Європейського центру з контролю і профілактики захворювань (ECDC), у Словаччині за останні два тижні зареєстровано 520 випадків інфікування на 100 тисяч населення, а рівень смертності за той же період становить 240 смертей на 100 тисяч жителів.
Нагадаємо, уряд Словаччини обговорює можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Передбачається, що країна може закупити вакцину до схвалення Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).
Крім того, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що здивована стратегією Росії з вакцинації від COVID. Зокрема, вона не розуміє, чому Росія пропонує мільйони доз вакцини "Супутник V" іншим країнам, хоча ще не вакцинувала самих росіян.