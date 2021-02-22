"Ситуація складна": Словаччина попросить країни ЄС поділитися надлишками COVID-вакцин

Словаччина має намір звернутися з проханням до країн - партерів по Європейському союзу передати надлишки вакцин від коронавірусу. Епідемічна ситуація в країні оцінюється як складна.

"Я проінформую Рада ЄС про дуже погану ситуацію в Словаччині з пандемією. На цей час у нас найвищий рівень смертності у світі, і я попрошу і вивчу з моїми колегами можливості, щоб вони могли надати нам вакцини для Словаччини", - заявив він.

Згідно з останніми даними Європейського центру з контролю і профілактики захворювань (ECDC), у Словаччині за останні два тижні зареєстровано 520 випадків інфікування на 100 тисяч населення, а рівень смертності за той же період становить 240 смертей на 100 тисяч жителів.