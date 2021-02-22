ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Ситуація складна": Словаччина попросить країни ЄС поділитися надлишками COVID-вакцин

Новость на русском → Братислава, Понеділок 22 лютого 2021 14:30
"Ситуація складна": Словаччина попросить країни ЄС поділитися надлишками COVID-вакцин Фото: Іван Корчок (flickr.com/eu2017ee)
Автор: РБК-Україна

Словаччина має намір звернутися з проханням до країн - партерів по Європейському союзу передати надлишки вакцин від коронавірусу. Епідемічна ситуація в країні оцінюється як складна.

Про це розповів міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, повідомляє Europa Press.

"Я проінформую Рада ЄС про дуже погану ситуацію в Словаччині з пандемією. На цей час у нас найвищий рівень смертності у світі, і я попрошу і вивчу з моїми колегами можливості, щоб вони могли надати нам вакцини для Словаччини", - заявив він.

Згідно з останніми даними Європейського центру з контролю і профілактики захворювань (ECDC), у Словаччині за останні два тижні зареєстровано 520 випадків інфікування на 100 тисяч населення, а рівень смертності за той же період становить 240 смертей на 100 тисяч жителів.

Нагадаємо, уряд Словаччини обговорює можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Передбачається, що країна може закупити вакцину до схвалення Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Крім того, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що здивована стратегією Росії з вакцинації від COVID. Зокрема, вона не розуміє, чому Росія пропонує мільйони доз вакцини "Супутник V" іншим країнам, хоча ще не вакцинувала самих росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Словаччина вакцина від коронавірусу Коронавірус
NEWS
У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим
У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ