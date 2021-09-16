Ситуация сложная, прогресс незначителен: Меркель обсудит "Нормандию" с Макроном

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном нормандский формат. Она назвала ситуацию сложной, а прогресс в этом составе незначительным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Меркель и Макрона.
"Мы посмотрим, сможем достичь прогресса в нормандском формате по Украине, потому что ситуация сложная, а прогресс незначительный", - заявила Меркель.
Напомним, сегодня, 16 сентября, Макрон проведет переговоры с Меркель. Среди тем, которые будут обсуждать лидеры, Афганистан, Иран, Ливия, Украина и Беларусь.