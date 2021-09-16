Меркель и Макрон проведут встречу. Обсудят и Украину
Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель (flickr)
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Французский лидер примет Меркель на деловой обед 16 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Figaro.
Стороны планируют обсуждать ряд международных вопросов. В частности, Афганистан, Иран, Ливию, Украину и Беларусь, а также вызовы, связанные с безопасностью, миграцией, климатическим и цифровым переходом.
Лидеры двух стран хотят спланировать саммит ЕС и Западных Балкан в Любляне 6 октября. Ожидается, что на эту дату преемник Ангелы Меркель еще не вступит в должность.
Ангела Меркель уйдет с поста федерального канцлера Германии после выборов 26 сентября.