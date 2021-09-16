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Ситуація складна, прогрес незначний: Меркель обговорить "Нормандію" з Макроном

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорить з президентом Франції Еммануелем Макроном нормандський формат. Вона назвала ситуацію складною, а прогрес у цьому складі незначним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Меркель і Макрона.

"Ми подивимося, чи зможемо досягти прогресу в нормандському форматі по Україні, тому що ситуація складна, а прогрес незначний", - заявила Меркель.

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, Макрон проведе переговори з Меркель. Серед тем, які обговорюватимуть лідери, Афганістан, Іран, Лівія, Україна та Білорусь.

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ФранціяАнгела МеркельНормандський формат