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Ситуація складна. Окупанти продовжують мінувати ЗАЕС, - "Енергоатом"

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Понеділок 17 липня 2023 17:31
Ситуація складна. Окупанти продовжують мінувати ЗАЕС, - "Енергоатом" Фото: Окупанти продовжують мінувати ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

"Енергоатом" регулярно отримує повідомлення про мінування Запорізької атомної електростанції російськими окупантами. Ситуація на АЕС залишається складною.

Про це заявив президент "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Енергоатому" в Telegram.

"Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію", - заявив він.

Котін додав, що наразі радіаційний стан на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки датчикам радіаційного моніторингу, розташованим за 5 км від станції, на правому березі Дніпра.

Президент "Енергоатому" наголосив, що на ЗАЕС також перебувають інспектори МАГАТЕ, інформація яких допомагає розуміти, що відбувається на об’єкті. При цьому, російські загарбники не допускають представників агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.

"Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу", - додав Котін.

Загроза теракту на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіоактивних речовин. В ГУР також заявляли про додаткове мінування загарбниками басейна охолоджувача енергоблоків.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів. Водночас, в МАГАТЕ заявляють, що поки не знайшли вибухівки на станції, однак їх не допустили до огляду всієї території ЗАЕС.

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