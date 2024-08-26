"Ситуація складна": міністр енергетики про відключення світла через ракетний удар

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні.

Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Голова Львівської ОВ Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували енергетичні об'єкти в області, у зв'язку з чим у регіоні виникли проблеми зі світлом.

Через знеструмлення у кількох регіонах України у зв'язку з масштабною атакою ворога виведено резервні тепловози. Приміський рух електропоїздами поки що теж має затримки.

"Київводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.

Детальніше про атаку 26 серпня читайте в матеріалі РБК-Україна "Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз".