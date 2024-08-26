"Ситуация сложная": министр энергетики об отключениях света из-за ракетного удара

Напомним, утром 26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.

Из-за обстрела "Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света Во время экстренных отключений графики не действуют.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали энергетические объекты в области, в связи с чем в регионе возникли проблемы со светом.

Из-за обесточивания в нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электропоездами пока тоже имеет задержки.

"Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

Подробнее об атаке 26 августа читайте в материале РБК-Украина "Украина под массированным ударом. Что известно об атаке сейчас".