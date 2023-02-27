Ситуація складна: Маляр розповіла про обстановку на Донбасі та втрати ворога

Ситуація на фронті складна, а найскладнішою вона залишається саме на Бахмутському напрямку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram .

"Якщо коротко і простими словами, то ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка залишається на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Маляр зазначила, що ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Росіяни зазнають значних втрат, щоденно гине від 600 до 1000 осіб.

"Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника. Наші бійці мужньо воюють з ворогом", - додала заступник міністра оборони України.