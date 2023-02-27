UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація складна: Маляр розповіла про обстановку на Донбасі та втрати ворога

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Ситуація на фронті складна, а найскладнішою вона залишається саме на Бахмутському напрямку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

"Якщо коротко і простими словами, то ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка залишається на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Маляр зазначила, що ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Росіяни зазнають значних втрат, щоденно гине від 600 до 1000 осіб.

"Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника. Наші бійці мужньо воюють з ворогом", - додала заступник міністра оборони України.

Нагадаємо, що основною загрозою для Збройних сил України у Луганській області є кількість мобілізованих росіян.

Протягом наступних трьох місяців триватимуть активні бойові дії на всіх напрямках фронту. Вони визначать подальший перебіг подій.

Бахмут продовжує залишатися епіцентром удару російських сил. На північ від міста, в районі Ягідного тривають жорстокі бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниДонбасДонецька областьБахмутВійна в Україні