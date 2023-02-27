Ситуация сложная: Маляр рассказала об обстановке на Донбассе и потерях врага
Ситуация на фронте сложная, а самая сложная остается именно на Бахмутском направлении в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.
"Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная. Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.
Маляр отметила, что враг при наступательных действиях использует тактику истощения и тотального разрушения. Россияне несут значительные потери, ежедневно погибает от 600 до 1000 человек.
"Силы обороны Украины ведут активные оборонные действия в условиях количественного превосходства противника. Наши бойцы мужественно сражаются с врагом", - добавила замминистра обороны Украины.
Напомним, что основной угрозой для Вооруженных сил Украины в Луганской области есть количество мобилизованных россиян.
В течение следующих трех месяцев будут продолжаться активные боевые действия по всем направлениям фронта. Они определят дальнейшее течение событий.
Бахмут продолжает оставаться эпицентром удара русских сил. К северу от города, в районе Ягодного, продолжаются жестокие бои.
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