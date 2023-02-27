ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация сложная: Маляр рассказала об обстановке на Донбассе и потерях врага

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 февраля 2023 20:18
Ситуация сложная: Маляр рассказала об обстановке на Донбассе и потерях врага Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Ситуация на фронте сложная, а самая сложная остается именно на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

"Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная. Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Маляр отметила, что враг при наступательных действиях использует тактику истощения и тотального разрушения. Россияне несут значительные потери, ежедневно погибает от 600 до 1000 человек.

"Силы обороны Украины ведут активные оборонные действия в условиях количественного превосходства противника. Наши бойцы мужественно сражаются с врагом", - добавила замминистра обороны Украины.

Напомним, что основной угрозой для Вооруженных сил Украины в Луганской области есть количество мобилизованных россиян.

В течение следующих трех месяцев будут продолжаться активные боевые действия по всем направлениям фронта. Они определят дальнейшее течение событий.

Бахмут продолжает оставаться эпицентром удара русских сил. К северу от города, в районе Ягодного, продолжаются жестокие бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Донбасс Донецкая область Бахмут Война в Украине
NEWS
Ситуация сложная: Маляр рассказала об обстановке на Донбассе и потерях врага
Ситуация сложная: Маляр рассказала об обстановке на Донбассе и потерях врага
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"