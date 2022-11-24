UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація складна, але контрольована: в "Укренерго" розповіли про наслідки удару Росії

Фото: в "Укренерго" розповіли про наслідки удару Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Енергетична система України поступово відновлюється після останньої масованої атаки Росії. Ситуація складна, втім контрольована.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго",

Як відзначає "Укренерго", вчорашній обстріл призвів до знеструмлення України й Молдови, оскільки їх енергосистема наразі об’єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею.

"НЕК "Укренерго" реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів", - пише пресслужба.

Наразі в першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо.

Відновлення електроживлення триває довше, ніж минулого через специфіку обстрілів, які призвели до зупинки АЕС. Водночас всі електростанції вже почали поступово повертатися до роботи:

  • спочатку гідро та теплоелектростанції;
  • пізніше - атомна генерація.

Як прогнозує "Укренерго", вже ввечері очікується зменшення дефіциту в системі.

"Втім, дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того, щоб тримати її стабільну роботу в таких умовах "Укренерго" продовжує застосовувати графіки обмежень споживання", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами представника пресслужби ГУР МО Андрія Юсова, Росії знадобиться майже тиждень, аби підготуватися до нового масованого обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоВійна в Україні