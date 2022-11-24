Ситуація складна, але контрольована: в "Укренерго" розповіли про наслідки удару Росії

Енергетична система України поступово відновлюється після останньої масованої атаки Росії. Ситуація складна, втім контрольована.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго",
Як відзначає "Укренерго", вчорашній обстріл призвів до знеструмлення України й Молдови, оскільки їх енергосистема наразі об’єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею.
"НЕК "Укренерго" реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів", - пише пресслужба.
Наразі в першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо.
Відновлення електроживлення триває довше, ніж минулого через специфіку обстрілів, які призвели до зупинки АЕС. Водночас всі електростанції вже почали поступово повертатися до роботи:
Як прогнозує "Укренерго", вже ввечері очікується зменшення дефіциту в системі.
"Втім, дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того, щоб тримати її стабільну роботу в таких умовах "Укренерго" продовжує застосовувати графіки обмежень споживання", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами представника пресслужби ГУР МО Андрія Юсова, Росії знадобиться майже тиждень, аби підготуватися до нового масованого обстрілу.
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