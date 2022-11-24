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Ситуация сложная, но контролируемая: в "Укрэнерго" рассказали о последствиях удара России

Фото: в "Укрэнерго" рассказали о последствиях удара России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Энергетическая система Украины постепенно восстанавливается после последней массированной атаки России. Ситуация сложная, впрочем, контролируемая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго",

Как отмечает "Укрэнерго", вчерашний обстрел привел к обесточению Украины и Молдовы, поскольку их энергосистема объединена и работает синхронно с европейской континентальной сетью.

"НЭК "Укрэнерго" реализует соответствующий протокол действий по возвращению блоков электростанций в работу и вместе с облэнерго применяет резервные схемы заживления потребителей", - пишет пресс-служба.

В первую очередь заживляются объекты критической инфраструктуры по всей стране: водоканалы, теплокоммунэнерго, системы водоотвода и т.д.

Восстановление электропитания длится дольше, чем в прошлом из-за специфики обстрелов, которые привели к остановке АЭС. В то же время, все электростанции уже начали постепенно возвращаться к работе:

  • сначала гидро и теплоэлектростанции;
  • позже - атомная генерация.

Как прогнозирует Укрэнерго, уже вечером ожидается уменьшение дефицита в системе.

"Впрочем, дефицит в энергосистеме все равно будет оставаться. Для того чтобы держать ее стабильную работу в таких условиях "Укрэнерго" продолжает применять графики ограничений потребления", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам представителя пресс-службы ГУР МО Андрея Юсова, России понадобится почти неделя, чтобы подготовиться к новому массированному обстрелу.

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