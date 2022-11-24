Ситуация сложная, но контролируемая: в "Укрэнерго" рассказали о последствиях удара России

Как отмечает "Укрэнерго", вчерашний обстрел привел к обесточению Украины и Молдовы, поскольку их энергосистема объединена и работает синхронно с европейской континентальной сетью.

"НЭК "Укрэнерго" реализует соответствующий протокол действий по возвращению блоков электростанций в работу и вместе с облэнерго применяет резервные схемы заживления потребителей", - пишет пресс-служба.

В первую очередь заживляются объекты критической инфраструктуры по всей стране: водоканалы, теплокоммунэнерго, системы водоотвода и т.д.

Восстановление электропитания длится дольше, чем в прошлом из-за специфики обстрелов, которые привели к остановке АЭС. В то же время, все электростанции уже начали постепенно возвращаться к работе:

сначала гидро и теплоэлектростанции;

позже - атомная генерация.

Как прогнозирует Укрэнерго, уже вечером ожидается уменьшение дефицита в системе.

"Впрочем, дефицит в энергосистеме все равно будет оставаться. Для того чтобы держать ее стабильную работу в таких условиях "Укрэнерго" продолжает применять графики ограничений потребления", - добавляет пресс-служба.