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Ситуація на сході складна, ворог наступає по всьому фронту, - Сирський

Україна, Неділя 10 грудня 2023 14:31
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Ситуація на сході складна, ворог наступає по всьому фронту, - Сирський Фото: командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація на сході України залишається складною, ворог наступає по всій лінії фронту. Українські військові забезпечують стійкість оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського у Telegram.

Сирський провів нараду з командирами підрозділів, які тримають оборону на Східному напрямку. Командування проаналізувало обстановку та розглянуло варіанти подальших дій.

"Оперативна ситуація на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту", - зазначив Сирський.

Під час наради командувач Східного угруповання військ та командири прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя українських воїнів та раціонального використання боєприпасів.

Фото: Сирський провів нараду з військовими на сході (t.me/osirskiy)

Що відбувається на сході

Варто зазначити, що епіцентром бойових дій на сході залишається Авдіївка, Куп'янськ та Бахмут.

Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному флангах Бахмута. Саме місто залишається під контролем ворога. Наразі ЗСУ перебувається в активній обороні на Бахмутському напрямку. Раніше Сухопутні сили заявили, що росіяни з новою силою відновили наступ у районі Бахмута.

Військові експерти вважають, що ініціатива під Бахмутом перейшла до росіян. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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