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Ситуация на востоке сложная, враг наступает по всему фронту, - Сырский

Украина, Воскресенье 10 декабря 2023 14:31
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Ситуация на востоке сложная, враг наступает по всему фронту, - Сырский Фото: командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация на востоке Украины остается сложной, враг наступает по всей линии фронта. Украинские военные обеспечивают устойчивость обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского в Telegram.

Сырский провел совещание с командирами подразделений, держащих оборону на Восточном направлении. Командование проанализировало обстановку и рассмотрело варианты дальнейших действий.

"Оперативная ситуация на востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту", - отметил Сырский.

Во время совещания командующий Восточной группировкой войск и командиры приняли необходимые решения и приняли меры для обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни украинских воинов и рационального использования боеприпасов.

Фото: Сырский провел совещание с военными на востоке (t.me/osirskiy)

Что происходит на востоке

Следует отметить, что эпицентром боевых действий на востоке остаются Авдеевка, Купянск и Бахмут.

Во время летнего контрнаступления украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута. Сам город остается под контролем врага. В настоящее время ВСУ находится в активной обороне на Бахмутском направлении. Ранее Сухопутные силы заявили, что россияне с новой силой возобновили наступление в Бахмуте.

Военные эксперты полагают, что инициатива под Бахмутом перешла к россиянам. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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