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"Ситуация серьезная": у Дуды не исключают любого варианта эскалации на границе Украины и РФ

Автор: Артур Родивилов

Глава Кабинета президента Польши Павел Шрот заявил, что не исключает любого варианта развития ситуации на границе Украины с Россией. Варшава сохраняет тесное сотрудничество с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, Анджей Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе как от польских служб, так и от союзников Польши.

"Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация - серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Перед праздниками президент (Дуда - ред.) встречался с Президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. В ближайшее время – это не последние контакты, сотрудничество очень интенсивное", - рассказал Шрот.

Он подчеркнул, что президент Польши очень поддерживает Украину, "когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также о демократическом устройстве".

Напомним, помощник руководителя администрации США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и представителем канцелярии польского президента Якубом Кумохом ситуацию вокруг Украины.

Вашингтон подтвердил готовность поддержать союзников по НАТО.

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