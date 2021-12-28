"Ситуация серьезная": у Дуды не исключают любого варианта эскалации на границе Украины и РФ

Глава Кабинета президента Польши Павел Шрот заявил, что не исключает любого варианта развития ситуации на границе Украины с Россией. Варшава сохраняет тесное сотрудничество с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

По его словам, Анджей Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе как от польских служб, так и от союзников Польши.

"Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация - серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Перед праздниками президент (Дуда - ред.) встречался с Президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. В ближайшее время – это не последние контакты, сотрудничество очень интенсивное", - рассказал Шрот.

Он подчеркнул, что президент Польши очень поддерживает Украину, "когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также о демократическом устройстве".