Ситуація на ринку праці погіршиться: НБУ оновив прогноз із безробіття
Національний банк України (НБУ) оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2022 рік погіршений з 8,6% до 9,1%, на 2023 рік з 8,6% до 8,9%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2022 року).
За оцінками НБУ, у 2021 році рівень досяг 9,8% (прогнозувалося 9,4%).
Як зазначається у звіті, подальше зростання економіки, поліпшення ділових очікувань підприємств стимулюватиме збільшення попиту на робочу силу на прогнозному горизонті.
Зокрема, згідно з результатами опитувань щодо ділових очікувань у IV кварталі про плани збільшувати кількість працівників у 2022 році повідомила більшість підприємств. Підтримуватиме ринок праці і продовження вакцинації, що підвищить упевненість бізнесу щодо відсутності в майбутньому карантинних обмежень. Як наслідок рівень безробіття знизиться до 9,1% у 2022 році та надалі поступово наближатиметься до свого нейтрального рівня (8,5%), прогнозують в НБУ.
"Утім, це триватиме довше, ніж очікувалося, через посилення диспропорцій на ринку праці, більш тривалі ефекти пандемії на участь у робочій силі та слабше за попередній прогноз відновлення економіки", - йдеться в документі.
Нагадаємо, за даними Держстату, рівень безробіття Україні у III кварталі 2021 року склав 9,2%. Кількість безробітного населення 15-70 років склала 1,6 млн осіб.