Ситуація на ринку праці погіршиться: НБУ оновив прогноз із безробіття

Національний банк України (НБУ) оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2022 рік погіршений з 8,6% до 9,1%, на 2023 рік з 8,6% до 8,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2022 року).

За оцінками НБУ, у 2021 році рівень досяг 9,8% (прогнозувалося 9,4%).

Як зазначається у звіті, подальше зростання економіки, поліпшення ділових очікувань підприємств стимулюватиме збільшення попиту на робочу силу на прогнозному горизонті.

Зокрема, згідно з результатами опитувань щодо ділових очікувань у IV кварталі про плани збільшувати кількість працівників у 2022 році повідомила більшість підприємств. Підтримуватиме ринок праці і продовження вакцинації, що підвищить упевненість бізнесу щодо відсутності в майбутньому карантинних обмежень. Як наслідок рівень безробіття знизиться до 9,1% у 2022 році та надалі поступово наближатиметься до свого нейтрального рівня (8,5%), прогнозують в НБУ.

"Утім, це триватиме довше, ніж очікувалося, через посилення диспропорцій на ринку праці, більш тривалі ефекти пандемії на участь у робочій силі та слабше за попередній прогноз відновлення економіки", - йдеться в документі.