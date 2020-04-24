Ситуация на рынке труда остается напряженной, - НБУ

Ситуация на рынка труда в условиях правительственного карантина в течение последней недели (с 17 по 23 апреля) оставалась напряженной. Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины (НБУ).

По данным мониторинга НБУ, количество новых вакансий на сайтах трудоустройства хотя и перестало снижаться, но остается довольно низким по сравнению с докризисным уровнем.

"Хотя доля предприятий, которые ответили, что изменений в количестве работников не ожидается, выросла до 82%, в комментариях предприятия отмечают, что часть работников отправляют в отпуска за свой счет", - говорится в документе.

Отметим, по данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом, возросло на 1,0-1,3 млн человек, и составляет около 2,5-2,8 млн человек.

Напомним, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы повысил на время карантина минимальный размер пособия по безработице с 650 грн до 1 тыс. грн.