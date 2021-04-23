Ситуация на рынке труда: НБУ ухудшил прогноз по безработице на 2021 год

"Несмотря на восстановление экономической активности снижение безработицы в 2021 году будет тормозиться значительным ростом расходов бизнеса на оплату труда. Однако уже в 2022 году ожидается снижение безработицы до естественного уровня 8,5%", - говорится в документе.

По данным НБУ, в течение второй половины 2020 года состояние рынка труда постепенно улучшалось. Население возвращалось к поиску работы (то есть увеличивалось участие населения в рабочей силе). В то же время улучшалась и занятость, а сезонно скорректированный уровень безработицы сократился (до 9,7% в IV квартале).

В начале 2021 года восстановление рынка труда продолжалось. Согласно опросам относительно деловых ожиданий в I квартале предприятия всех секторов, кроме услуг, имели лучшие ожидания относительно количества занятых, чем год назад (впрочем, опрос проводился в феврале, поэтому предприятия могли не учесть усиление карантина в марте), отметили в НБУ.

"Бизнес и население частично приспособились к работе в условиях пандемии. Несмотря на мартовский карантин "красных зон" в некоторых областях количество вакансий на сайтах по поиску работы росло и оставалось существенно выше, чем год назад. Граждане также активно искали работу, хотя во время локдауна менее охотно", - говорится в обзоре.

Ожидания граждан относительно динамики безработицы также ухудшались. Это в частности может объясняться потребностью в уходе за малолетними детьми в связи с закрытием дошкольных учебных заведений. В результате в I квартале 2021 года, по оценкам НБУ, безработица сокращалась, впрочем сдержанным темпом - до 9,6% в сезонно скорректированном выражении, говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.