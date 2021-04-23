Ситуація на ринку праці: НБУ погіршив прогноз із безробіття на 2021 рік

"Попри відновлення економічної активності зниження безробіття у 2021 році гальмуватиметься значним зростанням витрат бізнесу на оплату праці. Проте вже у 2022 році очікується зниження безробіття до природного рівня 8,5%", - йдеться в документі.

За даними НБУ, протягом другої половини 2020 року стан ринку праці поступово поліпшувався. Населення поверталося до пошуку роботи (тобто збільшувалася участь населення в робочій силі). Водночас поліпшувалася й зайнятість, а сезонно скоригований рівень безробіття скоротився (до 9,7% у IV кварталі).

На початку 2021 року відновлення ринку праці тривало. Згідно з опитуваннями щодо ділових очікувань у І кварталі підприємства усіх секторів, крім послуг, мали кращі очікування щодо кількості зайнятих, ніж рік тому (утім опитування проводилося в лютому, тому підприємства могли не врахувати посилення карантину в березні), зазначили в НБУ.

"Бізнес і населення частково пристосувалися до роботи в умовах пандемії. Незважаючи на березневий карантин "червоних зон" у деяких областях, кількість вакансій на сайтах із пошуку роботи зростала та залишалася істотно вищою ніж рік тому. Громадяни також активно шукали роботу, хоча під час локдауну менш охоче", - йдеться в огляді.

Очікування громадян щодо динаміки безробіття також погіршувалися. Це зокрема може пояснюватися потребою в догляді за малолітніми дітьми у зв'язку із закриттям дошкільних навчальних закладів. У результаті в І кварталі 2021 року, за оцінками НБУ, безробіття скорочувалося, утім стриманим темпом - до 9,6% у сезонно скоригованому вимірі, йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ.