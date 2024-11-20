Ситуація в районі Курахового може поринути в "туман війни": експерт дав пояснення

На думку військового експерта Владислава Селезньова, найближчим часом українська армія може розпочати ар'єргардні бої, щоб забезпечити відступ головним силам із Курахового.

"Варіантів утримувати курахівський гарнізон у нас практично немає. І якщо ставити питання, що важливіше - життя воїнів чи територія - треба робити ставку на життя. Оскільки чим далі, тим складнішою стає логістика", - зазначив він.

Він також прогнозує, що незабаром ситуація в районі Курахового може поринути в "туман війни", як це було з Вугледаром та Селидовим.

"Навіть перекидання серйозних підкріплень на цю ділянку навряд чи змінить ситуацію", - додав Селезньов.