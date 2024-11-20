Ситуация в районе Курахово может погрузиться в "туман войны": эксперт дал объяснение

Обстановка в районе города Курахово может погрузиться в "туман войны". Такую же ситуацию уже приходилось наблюдать с Угледаром и Селидово.
Об этом говорится в материале РБК-Украина Передышки не будет. Где Россия может наступать зимой и удержат ли ВСУ Курскую область.
По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, в ближайшее время украинская армия может начать арьергардные бои, чтобы обеспечить отступление главным силам из Курахово.
"Вариантов удерживать кураховский гарнизон у нас практически нет. И если ставить вопрос, что важнее - жизнь воинов или территория - надо делать ставку на жизнь. Поскольку чем дальше, тем сложнее становится логистика", - отметил он.
Он также прогнозирует, что вскоре ситуация в районе Курахово может погрузиться в "туман войны", как это было с Угледаром и Селидово.
"Даже переброска серьезных подкреплений на этот участок вряд ли изменит ситуацию", - добавил Селезнев.
В последние недели ситуация в районе Курахово Донецкой области серьезно осложнилась.
Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для YouTube-канала РБК-Украина уже высказывал мнение о том, что ВСУ все же придется выйти из Курахово, но к тому времени силы россиян сильно истощатся.
Кроме того, как рассказал военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, захват Курахово может произойти достаточно скоро. По его мнению, российские войска могут захватить Курахово до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, или даже раньше. По данным недельной давности, город уже на 50-60% находился в окружении.
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