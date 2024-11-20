Ситуация в районе Курахово может погрузиться в "туман войны": эксперт дал объяснение

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, в ближайшее время украинская армия может начать арьергардные бои, чтобы обеспечить отступление главным силам из Курахово.

"Вариантов удерживать кураховский гарнизон у нас практически нет. И если ставить вопрос, что важнее - жизнь воинов или территория - надо делать ставку на жизнь. Поскольку чем дальше, тем сложнее становится логистика", - отметил он.

Он также прогнозирует, что вскоре ситуация в районе Курахово может погрузиться в "туман войны", как это было с Угледаром и Селидово.

"Даже переброска серьезных подкреплений на этот участок вряд ли изменит ситуацию", - добавил Селезнев.