Ситуація в районі Курахового може поринути в "туман війни": експерт дав пояснення
Обстановка в районі міста Курахове може поринути в "туман війни". Таку ж ситуацію вже доводилось спостерігати з Вугледаром та Селидовим.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Перепочинку не буде. Де Росія може наступати взимку та чи втримають ЗСУ Курську область.
На думку військового експерта Владислава Селезньова, найближчим часом українська армія може розпочати ар'єргардні бої, щоб забезпечити відступ головним силам із Курахового.
"Варіантів утримувати курахівський гарнізон у нас практично немає. І якщо ставити питання, що важливіше - життя воїнів чи територія - треба робити ставку на життя. Оскільки чим далі, тим складнішою стає логістика", - зазначив він.
Він також прогнозує, що незабаром ситуація в районі Курахового може поринути в "туман війни", як це було з Вугледаром та Селидовим.
"Навіть перекидання серйозних підкріплень на цю ділянку навряд чи змінить ситуацію", - додав Селезньов.
Ситуація у районі Курахового
В останні тижні ситуація в районі Курахового Донецької області серйозно ускладнилася.
Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко для YouTube-каналу РБК-Україна вже висловлював думку про те, що ЗСУ все ж таки доведеться вийти з Курахового, але на той час сили росіян сильно вичерпаються.
Крім того, як розповів військовий експерт та екс-співробітник СБУ Іван Ступак, захоплення Курахового може статися досить скоро. На його думку, російські війська можуть захопити Курахове до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, або навіть раніше. За даними тижневої давності, місто вже на 50-60% знаходилося в оточенні.
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