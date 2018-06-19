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Ситуация под Радой: участников митинга пригласили на комитет по вопросам ветеранов

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 15:38
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Заседание комитета состоится в среду

Участников столкновений под Верховной Радой Украины пригласили на заседание комитета парламента по вопросам ветеранов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, с митингующими встретилась первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая пообещала выслушать требования активистов.

"В среду, 20 июня, комитет Верховной рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью заслушает вопросы и требования участников митинга под ВР", - сообщила помощник Геращенко в комментарии РБК-Украина

Также на заседание комитета приглашены представители Министерства по делам ветеранов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе столкновений под Верховной радой в Киеве пострадали трое правоохранителей.

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Теги публикации: комитет, ветераны, Верховная Рада, столкновения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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