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Ситуація під Радою: учасників мітингу запросили на комітет з питань ветеранів

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 15:38
Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)
Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)

Засідання комітету відбудеться у середу

Учасників зіткнень під Верховною радою України запросили на засідання комітету парламенту з питань ветеранів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, з мітингувальниками зустрілась перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, яка пообіцяла вислухати вимоги активістів.

"У середу, 20 червня, комітет Верховної ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю заслухає питання та вимоги учасників мітингу під ВР", - повідомила помічник Геращенко у коментарі РБК-Україна

Також на засідання комітету запрошені представники Міністерства у справах ветеранів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході зіткнень під Верховною радою у Києві постраждали троє правоохоронців.

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Теги публікації: комитет, ветераны, Верховна Рада, столкновения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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