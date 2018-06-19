Ситуація під Радою: учасників мітингу запросили на комітет з питань ветеранів

Засідання комітету відбудеться у середу

Учасників зіткнень під Верховною радою України запросили на засідання комітету парламенту з питань ветеранів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, з мітингувальниками зустрілась перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, яка пообіцяла вислухати вимоги активістів.

"У середу, 20 червня, комітет Верховної ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю заслухає питання та вимоги учасників мітингу під ВР", - повідомила помічник Геращенко у коментарі РБК-Україна

Також на засідання комітету запрошені представники Міністерства у справах ветеранів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході зіткнень під Верховною радою у Києві постраждали троє правоохоронців.