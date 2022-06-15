Ситуация в Приднестровье не угрожает вступлению Молдовы в ЕС, - Макрон

Заявка Молдовы на вступление в Европейский союз, является "вполне законной", несмотря на ситуацию с Приднестровьем. Франция попытается помочь достичь консенсуса среди членов ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду, глава Франции Эмануэль Макрон заявил, что война в Украине является угрозой для стабильности всего региона.

Как отметил президент, он желает достичь консенсуса относительно предоставления официальной кандидатуры трем странам и добавил, что заявка Молдовы не должна быть отделена от украинской.

Как отметила Санду, Молдова желает как можно быстрее стать членом ЕС, однако "мы понимаем, что нам еще многое предстоит сделать".