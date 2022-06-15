Ситуация в Приднестровье не угрожает вступлению Молдовы в ЕС, - Макрон
Заявка Молдовы на вступление в Европейский союз, является "вполне законной", несмотря на ситуацию с Приднестровьем. Франция попытается помочь достичь консенсуса среди членов ЕС.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду, глава Франции Эмануэль Макрон заявил, что война в Украине является угрозой для стабильности всего региона.
Как отметил президент, он желает достичь консенсуса относительно предоставления официальной кандидатуры трем странам и добавил, что заявка Молдовы не должна быть отделена от украинской.
Как отметила Санду, Молдова желает как можно быстрее стать членом ЕС, однако "мы понимаем, что нам еще многое предстоит сделать".
Напомним, РБК-Украина также писало и о том, что правительство Молдовы планирует проанализировать законы и международные соглашения с СНГ на предмет противоречия с нормами и требованиями Евросоюза.
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