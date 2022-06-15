Ситуація в Придністров'ї не загрожує вступу Молдови до ЄС, - Макрон
Заявка Молдови на вступ до Європейського союзу, є "цілком законною", попри ситуацію з Придністров’ям. Франція спробує допомогти досягти консенсусу серед членів ЄС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час спільної пресконференції з президентом Молдови Маєю Санду, голова Франції Емануель Макрон заявив, що війна в Україні є загрозою для стабільності всього регіону.
Як відзначив президент, він бажає досягти консенсусу щодо надання офіційної кандидатури трьом країнам й додав, що заявка Молдови не повинна бути відокремлена від української.
Як відзначила Санду, Молдова бажає якнайшвидше стати членом ЄС, однак "ми розуміємо, що нам ще багато належить зробити".
Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що уряд Молдови планує проаналізувати закони і міжнародні угоди з СНД на предмет протиріччя з нормами і вимогами Євросоюзу.
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