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Ситуація в Придністров'ї не загрожує вступу Молдови до ЄС, - Макрон

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Середа 15 червня 2022 19:13
Ситуація в Придністров'ї не загрожує вступу Молдови до ЄС, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Заявка Молдови на вступ до Європейського союзу, є "цілком законною", попри ситуацію з Придністров’ям. Франція спробує допомогти досягти консенсусу серед членів ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час спільної пресконференції з президентом Молдови Маєю Санду, голова Франції Емануель Макрон заявив, що війна в Україні є загрозою для стабільності всього регіону.

Як відзначив президент, він бажає досягти консенсусу щодо надання офіційної кандидатури трьом країнам й додав, що заявка Молдови не повинна бути відокремлена від української.

Як відзначила Санду, Молдова бажає якнайшвидше стати членом ЄС, однак "ми розуміємо, що нам ще багато належить зробити".

Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що уряд Молдови планує проаналізувати закони і міжнародні угоди з СНД на предмет протиріччя з нормами і вимогами Євросоюзу.

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Франція Молдова Приднестровье
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