Молдова анализирует возможность выхода из СНГ в контексте вступления в ЕС

Правительство Молдовы проведет анализ законов и международных соглашений с СНГ на предмет противоречия с нормами и требованиями Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Нику Попеску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PRO TV .

Глава МИД также отметил, что существующие нормативные акты, связанные с СНГ, не должны препятствовать движению Молдовы в Евросоюз. По его словам, большинство соглашений, подписанных в СНГ, уже давно прошли через фильтр совместимости с европейскими устремлениями страны.

Ранее сообщалось, что статус кандидата на членство в ЕС Украина должна получить только с Молдовой. Такое предположение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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