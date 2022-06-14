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Молдова анализирует возможность выхода из СНГ в контексте вступления в ЕС

Новина українською →
Кишинев, Вторник 14 июня 2022 01:01
Молдова анализирует возможность выхода из СНГ в контексте вступления в ЕС Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску (Фото: mfa.gov.md)
Автор: Константин Широкун

Правительство Молдовы проведет анализ законов и международных соглашений с СНГ на предмет противоречия с нормами и требованиями Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Нику Попеску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PRO TV.

Глава МИД также отметил, что существующие нормативные акты, связанные с СНГ, не должны препятствовать движению Молдовы в Евросоюз. По его словам, большинство соглашений, подписанных в СНГ, уже давно прошли через фильтр совместимости с европейскими устремлениями страны.

Ранее сообщалось, что статус кандидата на членство в ЕС Украина должна получить только с Молдовой. Такое предположение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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