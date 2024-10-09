Ситуація на полі бою дає можливість покласти кінець війні у 2025 році, - Зеленський

"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір - вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року", - сказав Зеленський.

За його словами, він розраховує на лідерство президента США Джо Байдена у цьому питанні.

"Ми розраховуємо на потужні та мудрі кроки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які принесуть безпеку і мир у Європу", - підкреслив він.