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Ситуація на полі бою дає можливість покласти кінець війні у 2025 році, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Найближчими місяцями Україна має шанс зрушити ситуацію на полі бою у бік миру. Це дозволить завершити війну не пізніше 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір - вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року", - сказав Зеленський.

За його словами, він розраховує на лідерство президента США Джо Байдена у цьому питанні.

"Ми розраховуємо на потужні та мудрі кроки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які принесуть безпеку і мир у Європу", - підкреслив він.

 

Що відомо про мирний план Зеленського

На початку літа Україна провела перший саміт миру, участь у якому взяли близько 100 країн та міжнародних організацій. Наразі Україна готується до другого саміту миру готує мирний план, цей документ буде ґрунтуватися на реалізації кожного з десяти пунктів формули миру.

На передодні другого саміту Україна погоджує із партнерами на відповідних тематичних конференціях, відомо, що вже відбулося три такі конференції.

Як розповідав Зеленський, план має змусити Росію до дипломатичного завершення війни.

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