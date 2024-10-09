Ситуация на поле боя дает возможность положить конец войне в 2025 году, - Зеленский

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года", - сказал Зеленский.

По его словам, он рассчитывает на лидерство президента США Джо Байдена по этому вопросу.

"Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу", – подчеркнул он.