Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою, - Генштаб

На фронті протягом понеділка, 28 жовтня, відбулося 134 бойових зіткнення. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

За даними Генштабу, сьогодні росіяни завдали 70 авіаударів, скинувши при цьому 119 КАБів.

Окрім того, загарбники задіяли для ударів 685 дронів-камікадзе та здійснили близько 3800 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

При цьому втрати окупантів склали 92 особи вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, чотири автомобілі, 18 БПЛА та три одиниці спеціальної техніки. Також наші захисники пошкодили артилерійську систему, п’ять автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Тринадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку наші війська відбили одну атаку противника.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби, агресор 31 раз атакував наші позиції. В районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого наші захисники відбили всі штурмові дії окупаційних військ.

Втрати окупантів на цьому напрямку за сьогодні складають 151 особу вбитими та пораненими, знищено два міномети, бойову броньовану машину, танк, пункт управління БПЛА та автомобіль, також було пошкоджено танк, три міномети та бойову броньовану машину.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де загарбники на цей час доби здійснили 48 спроб просунутись вперед. В основному бої тривають біля Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор, за підтримки авіації, 12 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Богоявленки та Новоукраїнки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Також Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація противника сьогодні завдала по Курській області 28 авіаційних ударів із застосуванням 39 КАБів.