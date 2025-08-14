Ситуація на Покровському напрямку стабілізується, ЗСУ знищують ворога, - Генштаб

На фронті від початку доби 14 серпня відбулося 67 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському напрямку стабілізується, українські захисники виявляють та знищують ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник двічі намагався проводити наступальні дії, на даний час боєзіткнення тривають. Ворожа авіація завдала двох авіаударів, загалом скинувши чотири керовані бомби, також ворог здійснив 115 обстрілів, зокрема два – з реактивних систем залпового вогню. Тривають активні дії наших підрозділів, на окремих ділянках є певні успіхи.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Глибокого.

Противник з початку доби тричі атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивали сім атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі. Три атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки.

На Торецькому напрямку російські окупанти двічі намагались йти вперед на позиції наших захисників в районах Торецька та Олександра-Калинового. Українські підрозділи відбили одну атаку, ще один бій триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 37 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне та Новоукраїнка.

Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 34 атаки, бої тривають.

Ситуація на напрямку стабілізується, Сили оборони вживають всіх необхідних заходів щодо виявлення та знищення груп російських окупантів, які напередодні проникли в тилові райони нашої оборони. Так, минулої доби військовослужбовці однієї з наших механізованих бригад взяли в полон п’ять загарбників.

На Новопавлівському напрямку окупанти дев’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка та в напрямках Філії, Запорізького. Одне боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському напрямку авіація загарбника завдала удару некерованими авіаракетами по Новоданилівці.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів. Авіаудару зазнало Львове.

На Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.