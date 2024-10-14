Ситуация улучшается. Украине удается провести некоторые ротации войск, - Подоляк

Украине удается провести некоторые ротации войск и увеличить количество резервов. России на фронте тоже тяжело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, которого цитирует The Wall Street Journal.

Подоляк в комментарии изданию отметил, что Украине удалось провести некоторые ротации войск на фронте и увеличить численность резервистов, поэтому ситуация улучшается.

При этом украинские чиновники и военные аналитики сказали WSJ, что России на фронте тоже тяжело. Оккупационные войска не достигли значительного прорыва, несмотря на массовые усилия.

Подоляк также прокомментировал план победы Украины. По его словам, план представляет собой детальную стратегию, которая охватывает военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для того, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Среди предложенных шагов - запрос на дополнительные ракеты большой дальности, такие как ATACMS и Storm Shadow, и разрешение стрелять ими по военным целям в глубине России. По словам Подоляка, это может изменить расчет российского диктатора Владимира Путина путем ужесточения внутреннего давления, а также ослабления российских сил.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что без дополнительной поддержки война может затянуться на годы и закончиться размыванием глобального положения западных стран.

"Заставить Украину вести переговоры с позиции слабости не положит конец конфликту, но подбодрит Путина продолжать свою главную цель - полный контроль над Украиной", - добавил Подоляк.